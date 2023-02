'आज देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा', सीना ठोककर विपक्ष को पीएम मोदी का जवाब

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के अंत में हंगामा और नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों पर कटाक्ष किया. उन्होंने विपक्षी बेंच की तरफ देखकर अपना सीना ठोका और कहा कि आज देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा. मैं देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने को निकला हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि केरल में जब वामपंथी सरकार चुनी गई, तो उसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे और वह सरकार कुछ दिनों में गिरा दी गई. तमिलनाडु में भी एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्‍गजों की कई सरकारों को कांग्रेस ने गिराया. कांग्रेस ने ही एनटीआर की सरकार को गिराया था. राजभवनों को कांग्रेस का दफ्तर बना दिया गया था.

#WATCH | Nation is watching how an individual is strongly facing many. They (Opposition parties) don’t have enough slogans and have to change their slogans. I am living for the country…: PM Modi in Rajya Sabha pic.twitter.com/bfzzQyhSNm

— ANI (@ANI) February 9, 2023