Parliament: आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सवालों के जवाब देंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र (Pm Narendra Modi) मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks to the President Address) पर सवालों के जवाब देंगे. पीएम मोदी शाम को लोकसभा (Lok Sabha) में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे. बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की तीसरी लहर की वजह से संसद के बजट सत्र में लोक सभा और राज्य सभा की कार्रवाई के समय को बदला गया है. राज्यसभा अभी सुबह 10 बजे से शुरू होती है जबकि वहीं लोकसभा की कार्रवाई शाम को शुरू होती है.

कोरोना के हालात को देखते हुए संसदीय मामलों की केंद्रीय समिति ने संसद के बजट सत्र को दो चरणों में चलाने की मांग की थी. जिसमें सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा जबकि वहीं बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा जो कि 8 अप्रैल तक चलेगा. दोनों सत्रों के बीच में 12 फरवरी से 1 महीने का अवकाश रहेगा.

