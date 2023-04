चेन्नई में पीएम मोदी ने ली एक स्पेशल सेल्फी, दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ फोटो पोस्ट कर कहा- आप प्रेरणा है

चेन्नई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को चेन्नई का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलन्यास किया. साथ ही चेन्नई से कोयंबटूर तक की नई वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express Train) को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया. प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे की एक स्पेशल सेल्फी भी शेयर की. ये सेल्फी किसी कार्यक्रम की नहीं थी बल्कि एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ की थी. प्रधानमंत्री ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए इसे एक स्पेशल सेल्फी बताया.

पीएम मोदी ने जो सेल्फी पोस्ट की वह एक दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता के साथ थी. पीएम मोदी ने इनके बारे में कुछ बातें भी ट्वीट कीं. पीएम मोदी ने कार्यकर्ता का नाम थिरु एस. मणिकंदन बताया. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मणिकंदन इरोड में बूथ कार्यकर्ता हैं. साथ ही वह एक दुकान चलाते हैं. पीएम मोदी ने ये भी बताया कि मणिकंदन अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भाजपा को देते हैं.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, “एक खास सेल्फी… चेन्नई में मेरी मुलाकात थिरु एस. मणिकंदन से हुई। वह इरोड से @BJP4TamilNadu के बूथ अध्यक्ष हैं. वह विकलांग हैं और वह अपनी दुकान चलाते हैं और सबसे प्रेरक पहलू यह है – वह अपनी रोजाना की कमाई का एक बड़ा हिस्सा भाजपा को देते हैं!”

In Chennai I met Thiru S. Manikandan. He is a proud @BJP4TamilNadu Karyakarta from Erode, serving as a booth president. A person with disability, he runs his own shop and the most motivating aspect is – he gives a substantial part of his daily profits to BJP! pic.twitter.com/rBinyDVHYA

पीएम मोदी ने आगे लिखा- मुझे ऐसी पार्टी में कार्यकर्ता होने पर बहुत गर्व महसूस होता है जहां हमारे पास थिरु एस. मणिकंदन जैसे लोग हैं. उनकी जीवन यात्रा हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रेरणा देने वाली और समान रूप से प्रेरक है. भविष्य के उनके प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं.

I feel very proud of being a Karyakarta in a Party where we have people like Thiru S. Manikandan. His life journey is inspiring and equally inspiring his commitment to our Party and our ideology. My best wishes to him for his future endeavours. pic.twitter.com/4S6FryHqCq

— Narendra Modi (@narendramodi) April 8, 2023