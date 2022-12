VIDEO: एंबुलेंस के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने रोका काफिला, मेगा रोड शो में लोगों ने जमकर बरसाए फूल

अहमदाबाद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिर एक बड़ी मिसाल पेश की. वह गुरुवार को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में मेगा रोड शो कर रहे थे. इस बीच जब एक एंबुलेंस पीछे आई तो उन्होंने अपना काफिला रोक दिया. पीएम मोदी का अहमदाबाद में 30 किलोमीटर से अधिक लंबा रोड शो था. यह रोड शो नरोदा गांव से शुरू हुआ.

शाम लगभग पांच बजकर 20 मिनट पर शुरू हुए रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया. विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने भीड़ की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया. बीजेपी ने बताया कि रोड शो अहमदाबाद के पूर्वी हिस्से से होकर गुजरा और शहर के पश्चिमी हिस्से में चांदखेड़ा क्षेत्र में आईओसी सर्कल पर समाप्त हुआ.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi stopped his convoy to give way to an ambulance during his massive roadshow in Gujarat’s Ahmedabad.

(Source: DD) pic.twitter.com/3GJBuCDqFN

— ANI (@ANI) December 1, 2022