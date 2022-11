VIDEO: PM मोदी ने किया केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण, जानें बेंगलुरु के संस्थापक के बारे में

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को बेंगलुरु के संस्थापक ‘नादप्रभु’ केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया. ‘स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी’ (समृद्धि की प्रतिमा) नामक यह प्रतिमा बेंगलुरु के विकास में शहर के संस्थापक केम्पेगौड़ा के योगदान की याद में बनाई गई है. लगभग 220 टन वजनी यह प्रतिमा यहां केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर स्थापित की गई है. इसमें लगी तलवार का वजन चार टन है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पीएम मोदी बेंगलुरु के संस्थापक ‘नादप्रभु’ केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करते हैं और जब ‘स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी’का दरवाजा खुलता है तो केम्पेगौड़ा की एक भव्य और विशाल मूर्ति दिखती है, जिनके हाथ में एक तलवार होती है.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi unveils ‘Statue of Prosperity’, the 108-feet bronze statue of Nadaprabhu Kempegowda, in Bengaluru

(Source: DD) pic.twitter.com/75WLwM4MrY

— ANI (@ANI) November 11, 2022