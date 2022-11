VIDEO: पीएम मोदी का गर्मजोशी से हुआ स्वागत, गाड़ी से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री ने ऐसे किया अभिनंदन

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से दक्षिण भारत के 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं. सबसे पहले पीएम बेंगलुरु गए फिर तमिलनाडु पहुंचे. गांधीग्राम में उन्होंने रोड शो किया जहां जनता ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. रोड शो के दौरान पीएम मोदी का काफिला जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया वैसे-वैसे समर्थकों की भीड़ बढ़ती गई. लोगों को देख प्रधानमंत्री भी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और लोगों को अभिनंदन किया. इसके बाद पीएम मोदी ने गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को दो बड़े तोहफे दिए हैं. उन्होंने बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्‍टेशन पर वंदे भारत ट्रेन और भारत गौरव काशी एक्‍सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. मालूम हो कि यह 5वीं वंदे भारत ट्रेन है, जो चेन्नई-बेंगलुरु-मैसूर रूट पर चलेगी. इसके बाद पीएम मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi greets the crowd gathered to welcome him in Gandhigram, Tamil Nadu

He will address the 36th Convocation ceremony of Gandhigram Rural Institute here.

— ANI (@ANI) November 11, 2022