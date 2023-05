नई दिल्ली. नई संसद (New Parliament Building) में पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का जोरदार स्वागत किया गया. सांसदों ने संसद में करतल ध्वनि से पीएम मोदी का स्वागत हुआ. सांसदों ने जमकर भारत माता की जय और ‘मोदी मोदी’ के नारे लगाए. इसके बाद राष्ट्रगान संपन्न हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में पहुंचे तो उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे. तमाम सांसदों और मुख्यमंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर लोकसभा कक्ष में संसद सदस्य और विभिन्न राज्यों के सीएम पहुंचे हैं.

#WATCH | PM Modi arrives in the Lok Sabha chamber of the new Parliament building as Members of Parliament and CMs of different states assemble. pic.twitter.com/PCYlPHPWgJ

— ANI (@ANI) May 28, 2023