G-7 सम्मेलन में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने पीएम मोदी का किया स्वागत, वायरल हुआ VIDEO

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जी-7 समिट (G-7 Summit) में भाग लेने के लिए इस समय जर्मनी की दो दिवसीय यात्रा पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने सोमवार को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ (German chancellor Olaf Scholz) से श्लॉस एल्मौ में मुलाकात की. सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे पीएम मोदी का चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जोरदार अभिवादन किया. समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि श्लॉस एल्मौ में पीएम मोदी और चांसलर ओलाफ स्कोल्ज एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं.

गौरतलब है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. इस सम्मेलन में दुनिया के सात सबसे अमीर और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश एक मंच पर होंगे. सम्मेलन के दौरान ये सभी देश यूक्रेन युद्ध, खाद्य सुरक्षा और आतंकवाद जैसे कई महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट किया कि- मैं आज जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा जिसमें हम आपस में विभिन्न महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets German Chancellor Olaf Scholz at Schloss Elmau, to take part in the G7 Summit#Germany pic.twitter.com/oMxm8L5xXs

— ANI (@ANI) June 27, 2022