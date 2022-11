Mission Swachhta aur Paani: स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बाेले- पीएम मोदी के शौचालय अभियान से बढ़ी महिलाओं की इज्जत

नई दिल्ली. नेटवर्क 18 टेलीथॉन ‘मिशन स्वच्छता और पानी’ में केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मनसुख एल मांडविया ने हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम में उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की ओर से किए जाने रहे प्रयासों पर कहा महिला सशक्तिकरण के बिना समान सशक्तिकरण की बात हमेशा अधूरी रहती है. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार बनाने के तुरंत बाद ही जो निर्णय लिया उसमें महिला सशक्तिकरण साफ दिखाई देगा.

नेटवर्क 18 टेलीथॉन ‘मिशन स्वच्छता और पानी’ के मंच पर केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मनसुख एल मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सोच को महिला उत्थान से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय बनाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया. जब टॉयलेट बनता है तो महिलाओं को रात तक टॉयलेट जाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ये महिला स्वास्थ्य के साथ जुड़ा विषय है.

‘Women Empowerment has been priority for Modi Ji’: @mansukhmandviya, Union Minister of Health and Family Welfare on facilities provided to curb open defecation for all

CM of Manipur @NBirenSingh sends message on hygiene #MissionSwachhtaAurPaani @KishoreAjwani @AnchorAnandN pic.twitter.com/8p3wVROOuf

— News18 (@CNNnews18) November 19, 2022