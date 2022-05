सरकार के 8 साल पूरे होने पर PM मोदी बोले- जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा था उससे बाहर निकल रहा है

नई दिल्ली. सरकार के 8 साल पूरे होने पर PM मोदी ने कहा है कि जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा था उससे बाहर निकल रहा है. पीएम ने कहा कि आज देश का आत्मविश्वास बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि देशवासियों का खुद पर भरोसा अभूतपूर्व है. पीएम ने कहा, ‘भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ के घोटाले, भाई-भतीजावाद, देशभर में फैल रहे आतंकी संगठन, क्षेत्रीय भेदभाव, जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा हुआ था उससे बाहर निकल रहा है.’ पीएम मोदी ने ये बातें पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के लॉन्च के मौके पर कही.

बता दें कि साल 2014 में पीएम मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे. पीएम के मुताबिक उनकी सरकार गरीबों की लगातार मदद कर रही है. उन्होंने कहा, ‘टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाकर हमारी सरकार ने गरीब को उसके अधिकार सुनिश्चित किए हैं. अब गरीब से गरीब व्यक्ति को भरोसा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उसे मिलेगा, निरंतर मिलेगा. इस भरोसे को बढ़ाने के लिए ही हमारी सरकार अब शत प्रतिशत सशक्तिकरण का अभियान चला रही है.’

Driven by the Mantra of ‘Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas’, the last 8 years have shown how the people of India powered our nation to new heights of progress. India has overcome many challenges and fulfilled the aspirations of our citizens. #8YearsOfSeva pic.twitter.com/FwUj3VQ8Sl

— Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2022