VIDEO: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गैंगरेप पीड़ित ने मांगी PM मोदी से मदद, रोते हुए सुनाई अपनी दर्दनाक कहानी

नई दिल्ली. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया. महिला न्याय की गुहार लगाती रही लेकिन उसे न्याय नहीं मिला. अब यह महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद और आश्रय की गुहार लगाई है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से अपनी सुरक्षा और आश्रय की मांग की है क्योंकि पाकिस्तान में उसे और उनके बच्चे को मौत की धमकी मिल रही है. एक भावुक कर देने वाले वीडियो में पीड़िता मारिया ताहिर ने कहा, मैं गैंग रेप की पीड़िता हूं. पिछले सात साल से हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पुलिस, यहां की सरकारें और न्यायपालिका मुझे अब तक न्याय दिलाने में असफल रही है. इसलिए मैं आपसे आश्रय मांग रही हूं.

पीएम मोदी से की ये मांग

उन्होंने वीडियो में आगे कहा, इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहती हूं कि कृप्या वे मुझे भारत में आने की इजाजत दें. मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है. यहां की पुलिस और राजनेता चौधरी तारिक फारूक मुझे और मेरे बच्चे को कभी भी मौत के घाट उतार देंगे. इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करती हूं कि कृप्या मुझे आप भारत में मुझे आश्रय और सुरक्षा दें. मारिया 2015 में जघन्य अपराध में शामिल लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए दर-दर भटक रही हैं. इससे पहले उन्होंने अपने पहले वीडियो में इस दर्दनाक घटना के बारे में बताया है. वह उस वीडियो में अपराध करने वाले लोगों का नाम लेती हैं.

Maria Tahir, a gang rape survivor from Pakistan Occupied Kashmir (PoK), who has been fighting for justice for the past seven years, now seeks PM @narendramodi Ji’s help.

She says, her kids face death threats from Local Police and a senior politician, Choudhary Tariq Farooq. pic.twitter.com/AGHUqzji18

