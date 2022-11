सऊदी जाने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी, वीजा के लिए नहीं देना होगा पुलिस क्लीयरिंग सर्टिफिकेट

नई दिल्ली: भारतीय नागरिकों को अब सऊदी अरब की यात्रा के वास्ते वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. सऊदी अरब के दूतावास ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की. सऊदी दूतावास की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत यह फैसला लिया गया है.

बयान में कहा गया है, “सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर, उसने भारतीय नागरिकों को पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीसीसी) जमा करने से छूट देने का फैसला किया है.”

In view of the strong relations and strategic partnership between the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of India, the Kingdom has decided to exempt the Indian nationals from submitting a Police Clearance Certificate (PCC). pic.twitter.com/LPvesqLlPR

— Saudi Embassy in New Delhi (@KSAembassyIND) November 17, 2022