पूर्व प्रधानमंत्री व भारतीय राजनीति की महान विभूति श्री अटल बिहारी वाजपेयी के

देहावसान से मुझे बहुत दुख हुआ है। विलक्षण नेतृत्व, दूरदर्शिता तथा अद्भुत भाषण उन्हें

एक विशाल व्यक्तित्व प्रदान करते थे।उनका विराट व स्नेहिल व्यक्तित्व हमारी स्मृतियों में बसा रहेगा—राष्ट्रपति कोविन्द

— President of India (@rashtrapatibhvn) August 16, 2018



Today India lost a great son. Former PM, Atal Bihari Vajpayee ji, was loved and respected by millions. My condolences to his family & all his admirers. We will miss him. #AtalBihariVajpayee

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 16, 2018



राजनाथ सिंह ने कहा, हम सबके लिए बड़े दुःख का विषय, कुछ समय बाद उनके पार्थिव शरीर को रेजिडेंस पर ले जाया जाएगा pic.twitter.com/mPsVCzsV26

— News18 India (@News18India) August 16, 2018



93 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन,कलराज मिश्र ने याद किया उनको और उनकी प्रेरणाप्रद राजनीति को pic.twitter.com/Gd9r7TjvjW

— News18 India (@News18India) August 16, 2018



93 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, अटल जी की भतीजी करुणा ने यादें साझा कीं, 'मेरे चाचा के साथ 'अटल युग' का अंत हो गया, बहुयामी थे वो pic.twitter.com/eIDZ8uwhTd

— News18 India (@News18India) August 16, 2018



93 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, केन्द्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा उनका जीवन और व्यक्तित्व ऐसा था कि हर कदम उनका सन्देश था pic.twitter.com/eYCQeDO3An

— News18 India (@News18India) August 16, 2018



Deeply saddened at the passing away of Shri Atal Bihari Vajpayee. A reasoned critique in opposition and a seeker of consensus as PM, Atal Ji was a democrat to the core. In his passing away, India has lost a great son and an era has come to an end. My deepest condolences.

— Pranab Mukherjee (@CitiznMukherjee) August 16, 2018



एक महान जीवन का अंत। लेकिन एक प्रेरणा जो सदा जीवित रहेगी। अटल जी को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि!

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 16, 2018



Vajpayee Sahib is no more & I feel a personal sense of loss at his passing. Thank you sir for the opportunities, for the trust you reposed in me, for the opportunities to travel with you & to learn from you. You will be greatly missed #AtalBihariVajpayee

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 16, 2018



The US grieves with India on the loss of former Prime Minister #AtalBehariVajpayee. He will be remembered for his immense contribution to bolstering #USIndia relations & for recognizing us as “natural allies.” We extend our deepest condolences to the people of India. pic.twitter.com/tWQOWNV8yd

— Ken Juster (@USAmbIndia) August 16, 2018

लंबे समय से बीमार चल रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का गुरुवार को 93 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया. वाजपेयी 11 जून को किडनी, नली में संक्रमण, सीने में जकड़न और पेशाब की नली में संक्रमण होने के चलते एम्स में भर्ती कराए गए थे. उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया है.राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के तमाम राजनेताओं ने अटलजी के निधन पर शोक जताया है. राष्ट्रपति कोविंद ने दुख जताते हुए ट्वीट किया, ''पूर्व प्रधानमंत्री व भारतीय राजनीति की महान विभूति श्री अटल बिहारी वाजपेयी के देहावसान से मुझे बहुत दुख हुआ है. विलक्षण नेतृत्व, दूरदर्शिता तथा अद्भुत भाषण उन्हें एक विशाल व्यक्तित्व प्रदान करते थे. उनका विराट व स्नेहिल व्यक्तित्व हमारी स्मृतियों में बसा रहेगा.'' कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज भारत ने महान बेटे को खो दिया. पूर्व प्रधानमंत्री अटल‍ बिहारी वाजपेयी को लाखों लोग प्‍यार और सम्‍मान करते थे. उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मैं उन लाखों भारतीयों में से एक हूं जिन्होंने अटलजी के जीवन और योगदान से प्रेरणा ली.ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा, देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे अटलजी.छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने कहा, हमारे जैसों को राजनीति में लाए अटलजी, आज देश की जनता उनके परिवार के साथ.मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, करोड़ों भारतीयों के गले का हार था अटलजी. उनके रहने से लगता था एक सहारा है, सब सूना हो गया. अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक दिल्ली में विजय घाट के पास बनेगा और कल उनका अंतिम संस्कार होगा.राज्यसभा सदस्य नजमा हेपतुल्ला भी अटलजी के साथ गुजारे पुराने पलों को याद करते हुए भावुक हो गईंलोकसभा सांसद कलराज मिश्र ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी प्रेरणाप्रद राजनीति को याद किया.मुरली मनोहर जोशी ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री का निधन मेरा व्यक्तिगत नुकसान और देश का बड़ा नुकसान है.भाजपा सांसद बाबुल सुप्रीयो ने भी अटलजी को याज कियाअटलजी की भतीजी करुणा ने यादें साझा करते हुए कहा कि मेरे चाचा के साथ अटल युग का अंत हो गया.केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा उनका जीवन और व्यक्तित्व ऐसा था कि हर कदम उनका संदेश थापूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने शोक जताते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से गहरे दुख में हूं. भारत ने अपने महान बेटे को खो दिया है.उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि एक महान जीवन का अंत. लेकिन एक प्रेरणा जो सदा जीवित रहेगी. अटल जी को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि!जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया वाजपेयी साहब अब नहीं रहे, मैं अपना व्यक्तिगत नुकसान महसूस कर रहा हूं.अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने अटल जी की फोटो ट्वीट करते हुए शोक जताया