प्लास्टिक वेस्ट का सही उपयोग! स्टूडेंट्स ने प्लास्टिक वेस्ट से बनाई 3 सीटर कुर्सी

आज के दौर में धड़ल्ले से प्लास्टिक (Plastics) से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है- जैसे- प्लाटस्टिक की बोतलें, रैपर, स्ट्रॉ, कैरी बैग आदि. इनका इस्तेमाल कर हम यूं ही इसे फेंक देते हैं. प्लास्टिक, पर्यावरण के लिए बेहद ही हानिकारक है, क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता है. प्लास्टिक का जहरीला रसायन मानव हार्मोन को बदल सकता हैं. पानी को खराब करता हैं. हमारे समुद्री जीवों के जीवन को खतरे में डालता हैं. प्लास्टिक प्रदूषण (Plastic Pollution) को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है- रीसाइक्लिंग. पुडुचेरी विश्वविद्यालय में स्थित प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण इंजीनियरिंग केंद्र (The Centre for Pollution Control and Environmental Engineering -CPCEE) ने प्लास्टिक के कचरे से तीन सीटों वाली कुर्सी का निर्माण किया है.

सीपीसीईई (CPCEE) ने इस कुर्सी के निर्माण में प्लास्टिक कचरे जैसे बोतल, रैपर करी बैग, स्ट्रॉ, ब्रश, कवर आदि का प्रयोग किया है. खास बात है कि इन्हें विश्वविद्यालय परिसर से एकत्र किया गया था. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक प्लास्टिक कचरे के अलावा बहुस्तरीय पैकेजिंग (Multi-Layered Packaging) और रेत (Sand) के इस्तेमाल से इस कुर्सी को बनाया गया है.

ऐसे बनाई गई कुर्सी

इस प्रयोग के लिए CPCEE और मेट्रो ग्रूप की कंपनियों ने आपस में हाथ मिलाया था. खबर के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कचरे को लग किया गया, उन्हें धोया गया फिर पेलेट (Pelleted) करने के बाद आखिर में कुर्सी निर्माण के लिए थर्मल सिद्धांत का प्रयोग किया गया. CPCEE के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसतरह के पुनर्चक्रण से प्लास्टिक के जीवन का विस्तार होता है और इसे समुद्र में फैलने से रोकता है.

प्लास्टिक कचरे से मिलेगी मुक्ति

इस कुर्सी को पिछले दिनों CPCEE और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के मौके पर लॉन्च किया गया था. इस कार्यशाला के दौरान ‘सतत विकास और पर्यावरण की रक्षा’ विषय पर चर्चा हुई थी. बहरहाल, यह खोज वास्तव में प्लास्टिक कचरे से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है.

