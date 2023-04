Exclusive Video: 'उड़ गया, पूरा उड़ गया...' दंतेवाड़ा नक्सली हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो, धमाका और 10 जवान हो गए शहीद

रिपोर्ट-अरुणिमा



नई दिल्ली. दंतेवाड़ा हमले (Dantewada Naxalite Attack) के एक दिन बाद, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे. CNN-News18 को माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट के बाद का एक वीडियो हाथ लगा है. वीडियो एक्सेस करने के बाद News18 को जो पता चला, वह यह है कि एक जवान ने हमले के दौरान गाड़ी के पीछे शरण ली थी. इसके साथ ही वह जवान नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग करने में कामयाब रहा.

इस हमले की ग्रामीणों ने रिकार्डिंग भी की. हालांकि पुलिस ने अभी तक वीडियो की पुष्टि नहीं की है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी को विस्फोट के ठीक बाद सड़क के किनारे रेंगते हुए और फिर नक्सलियों पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है. सड़क के उस पार एक धागे जैसी चीज भी पड़ी देखी जा सकती है, जिसके बारे में संदेह है कि यह आईईडी से जुड़ा तार है जिसकी मदद से सुरक्षाकर्मियों को ले जा रहे वाहन को उड़ाया गया.

Shocking video shows moments before #IEDBlast that killed 10 Jawans and a civilian were killed in Chhattisgarh’s Dantewada

News18’s @toyasingh and @Arunima24 analyse the events seen in the video #Chhattisgarh #DantewadaAttack #NaxalAttack #Dantewada pic.twitter.com/QvM2FzQRJf

