कर्नाटक में कौन होगा सीएम? सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार समर्थकों में छिड़ गया पोस्टर वार! वीडियो

बेंगलुरु. कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने एतिहासिक सफलता हासिल की है. इस जीत को लेकर कर्नाटक में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, तो वहीं कर्नाटक में सीएम की रेस के लिए कांग्रेसी नेता रस्साकशी करते देखे जा रहे हैं. इसी को लेकर रविवार को कांग्रेस में उस समय पोस्टर वार शुरू हो गया जब राज्य के प्रमुख डीके शिवकुमार और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया के समर्थकों ने राजधानी में पोस्टर लगाकर अपनी पसंद के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की मांग की.

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रहा है. विधायक दल की बैठक में ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का चयन करने की बात की गई है, लेकिन सिद्धारमैया के आवास पर पहले से ही उनके मुख्यमंत्री बनने की घोषणा की तस्दीक करते हुए पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टर में उन्हें दूसरी बार सीएम बनने की बधाई दी गई है.

#WATCH | Karnataka Congress President DK Shivakumar’s supporters put up a poster outside his residence in Bengaluru, demanding DK Shivakumar to be declared as “CM” of the state. pic.twitter.com/N6hFXSntJy

