कर्नाटक: टीपू सुल्तान के पोस्टर फाड़े जाने पर विवाद, कांग्रेस ने विश्व हिंदू परिषद पर लगाया आरोप

नई दिल्ली: भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष (75th Independence Day) पूरे होने का जश्न मना रहा है. पूरे देश में इस समय हर्षोल्लास का माहौल है, जगह जगह झाकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. कर्नाटक में कांग्रेस (Karnatak Congress) भी इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. कांग्रेस ने राज्य में फ्रीडम मार्च निकालने का ऐलान किया है हालांकि उसके मार्च से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस प्रवक्ताओं ने हडसन सर्किल में शनिवार रात को टीपू सुल्तान के पोस्टर (Tipu Sultan Poster) लगाए थे जिन्हें अज्ञात लोगों ने फाड़ दिया.

इस घटना के बाद राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ( DK Shivakumar) ने घटना स्थल का दौरा किया और घटना को लेकर दुख भी जताया. उन्होंने कहा कि कोई राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है. कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन्होंने ने भी ये हरकत की है वे कांग्रेस के स्वतंत्रता मार्च को पचा नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पोस्टर फाड़ा जाना महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है.

Bengaluru | Someone is trying to create disturbance in the state. They are not able to digest Congress’ Freedom March’: Karnataka Congress Chief DK Shivakumar on a poster featuring Tipu Sultan torn by miscreants pic.twitter.com/F7OXuFxk97

— ANI (@ANI) August 14, 2022