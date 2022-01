Rashtriya Bal Puraskar: जानें क्या होते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और ये क्यों दिए जाते हैं?

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर से चुने गए 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए हैं. आइए बताते हैं इन पुरस्कारों में क्या-क्या मिलता है, कौन आवेदन कर सकता है, चयन कैसे होता है.

देशभर से 29 बच्चों को इस साल के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (Rashtriya Bal Puraskar) के लिए चुना गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअल समारोह में इन बच्चों को सम्मानित किया. पुरस्कार पाने वालों में 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं. ये 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ताल्लुक रखते हैं. समारोह में पिछले साल बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों को भी सर्टिफिकेट दिए गए. कोविड की वजह से तब इन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिए जा सके थे.

प्रधानमंत्री ने सभी बच्चों को डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किए. बच्चों से बातचीत करके उनका हौसला भी बढ़ाया. आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आखिर होते क्या हैं, क्यों दिए जाते हैं, किस-किस कैटिगरी में प्रदान किए जाते हैं और पुरस्कार में क्या-क्या मिलता है?

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

हर साल बच्चों को असाधारण और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित किया जाता है. बच्चों को वीरता पुरस्कार देने का सिलसिला 1957 में शुरू हुआ था. इसकी कहानी भी रोचक है. 2 अक्टूबर 1957 को गांधी जयंती के दिन आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू दिल्ली के रामलीला मैदान में समारोह से पहले आतिशबाजी देख रहे थे. उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से शामियाने में आग लग गई. तब 14 साल के हरीशचंद्र मेहरा ने चाकू की मदद से शामियाने को फाड़कर जगह बनाई और सैकड़ों लोगों की जान बचाई. इससे प्रभावित होकर नेहरू ने अधिकारियों से ऐसी संस्था की स्थापना करने को कहा जो देश के बहादुर बच्चों को पुरस्कृत करे. बाद के बरसों में बच्चों के लिए कई पुरस्कारों की शुरूआत की गई. इसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरूआत महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 में की गई. असाधारण उपलब्धियों के साथ अब असाधारण योग्यताओं वाले और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं.

