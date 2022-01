5 साल की उम्र में बन गए हैं गायकी के उस्ताद, मिलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले धृतिशमान चक्रबर्ती से

नई दिल्ली. महज 5 साल के धृतिशमान चक्रबर्ती (Dhritishman Chakraborty) जो कुछ भी करते हैं वो किसी बच्चों का खेल नहीं है. यहां तक कि बड़ों के लिए भी ये काम मुश्किल है. असम के नजीरा शहर में ओएनजीसी कॉलोनी के रहने वाले धृतिशमान आधा दर्जन से अधिक भाषाओं में गा सकतें हैं. लिहाज़ा इस अद्भुत प्रतिभा के लिए उन्हें इस बार के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar) से सम्मानित किया गया है.

शिवसागर जिले के उपायुक्त के ऑफिस में सोमवार को एक समारोह आयोजित किया गया, जहां डीसी मेघ निधि दहल, धृतिशमान के माता-पिता देवजीत और सोनम चक्रवर्ती भी मौजूद थे. बच्चे को ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार राशि उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई.



PM ने दिया पुरस्कार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं के साथ बातचीत की और उन्हें डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किए. देश में कोविड -19 संकट को ध्यान में रखते हुए इस बार का ये आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया था. 14 लड़कियों सहित कुल 29 बच्चों को छह क्षेत्रों – इनोवेशन, शैक्षिक उपलब्धियों, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के सम्मानित किया गया. प्रत्येक विजेता को एक पदक, 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र मिला.

Little Dhritishman makes all of us proud by winning the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2022 for his excellence in the field of art and culture & being India’s youngest multilingual singer.

I wish him all the best for his future endeavours. https://t.co/UjcRDPuT5T

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 24, 2022