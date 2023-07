मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सुप्रीमो शरद पवार ने अजित पवार गुट के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनकी बगावत को विचारधारा के साथ ‘धोखा’ करार दिया. हालांकि सीनियर पवार के इस आरोप पर अजित गुट में गए पार्टी के वरिष्ठ सांसद प्रफुल्ल पटेल ने उलटे सवाल उठाया कि जब हार्डकोर हिन्दुत्ववादी पार्टी शिवसेना के साथ जाने से एनसीपी की विचारधारा पर असर नहीं पड़ा तो फिर बीजेपी से हाथ मिलाने में क्या बुराई हो गई.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में प्रफुल्ल पटेल ने कहा, ‘2022 में, जब एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को सूरत और गुवाहाटी ले गए थे, तब यह तय हो गया था कि एमवीए सरकार गिर जाएगी… परिणामस्वरूप, उस समय एनसीपी के 51 विधायक थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हमें इस सरकार का हिस्सा बनना चाहिए…’ इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि, ‘जब हम शिवसेना के साथ गए हैं और कोई वैचारिक मतभेद नहीं हुआ, तो फिर हम निश्चित रूप से बीजेपी के साथ जा सकते हैं…’

#WATCH | …” In 2022, when Eknath Shinde had taken 40 MLAs to Surat and Guwahati, it was sure the MVA govt will collapse, as a consequence, there were 51 MLAs of the NCP who at that time, clearly felt that we should be part of the govt…there is no ideological difference, if we… pic.twitter.com/PD3qWzdl0U

