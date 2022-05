प्रशांत किशोर ने फिर कसा कांग्रेस पर तंज, 'चिंतन शिविर' की सार्थकता पर खड़े किए सवाल

नई दिल्ली: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर फिर से निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘मुझसे लगातार कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर सवाल किए जा रहे हैं. मेरे विचार से कांग्रेस को चिंतन शिविर से कुछ भी सार्थक हासिल नहीं हुआ. हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व को कम से कम गुजरात और हिमाचल चुनाव तक मौजूदा मुद्दों को टालने का समय मिल गया है.’ एक तरह से पीके ने उदयपुर में 13 से 15 मई तक चले कांग्रेस के ‘नव संकल्प शिविर’ को असफल करार दिया है.

आपको बता दें कि कुछ समय पहले प्रशांत किशोर की कांग्रेस आलाकमान से पार्टी के पुनरुद्धार को लेकर लंबी बातचीत चली थी, जो बेनतीजा रही. पीके को कांग्रेस ने अपने साथ जुड़ने का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया. प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस के नेता यह मानते हैं कि मौजूदा भाजपा सरकार को जनता खुद ही उखाड़ फेकेंगी और देश की सत्ता में उनकी वापसी हो जाएगी. पीके ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में तो रही है, लेकिन उसे विपक्ष की भूमिका निभाने नहीं आता.

In my view, it failed to achieve anything meaningful other than prolonging the status-quo and giving some time to the #Congress leadership, at least till the impending electoral rout in Gujarat and HP!

I’ve been repeatedly asked to comment on the outcome of #UdaipurChintanShivir

प्रशांत किशोर ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, ‘मैं देखता हूं कि कांग्रे​सी नेताओं में एक समस्या है. वे मानते हैं कि हमने लंबे समय तक देश में शासन किया है और जब लोग नाराज होंगे तो अपने आप वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और फिर हम सत्ता में वापस आ जाएंगे. वे कहते हैं कि आप क्या जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं और लंबे समय तक सरकार में रहे हैं.’ उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि, कांग्रेस को मजबूत नेतृत्व और नेताओं के सामूहिक इच्छाशक्ति की जरूरत है.

My quest to be a meaningful participant in democracy & help shape pro-people policy led to a 10yr rollercoaster ride!

As I turn the page, time to go to the Real Masters, THE PEOPLE,to better understand the issues & the path to “जन सुराज”-Peoples Good Governance

शुरुआत #बिहार से

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) May 2, 2022