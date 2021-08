नई दिल्‍ली. संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान राज्‍यसभा (Rajya Sabha) में मेज पर चढ़कर रूल बुक फेंकने वाले कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा (Pratap Singh Bajwa) अपने किए पर माफी नहीं मांगना चाहते. उनका कहना है कि हर मामले में वह ही क्‍यों माफी मांगें. उनका यह बयान राज्‍यसभा स्‍पीकर वेंकैया नायडू के बयान के ए‍क दिन बाद आया है, जब उन्‍होंने भावुक होकर कहा था कि संसद में हंगामे के कारण उन्‍हें रातभर नींद नहीं आ पाई.

कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने न्‍यूज18 से कहा, ‘हम ही क्‍यों माफी मांगें? लोग 20 महीने से आंदोलन कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि उनकी आवाज को सुना जाए. मैं ही क्‍यों माफी मांगू. वे जो करना चाहते हैं, उन्‍हें करने दीजिये.’

वहीं एक अन्‍य मीडिया संस्‍थान से उन्‍होंने कहा, ‘100 फीसदी मुझे इसका पछतावा नहीं है. आप मुझे जेल में डालिये, मुझे गोली मार दीजिये. लेकिन मैं ऐसा 100 बार करूंगा जब तक किसानों की आवाज को सुना नहीं जाएगा.’

