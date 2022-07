कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेत्तारु की हत्या की जांच NIA को सौंपी गई

नई दिल्ली: कर्नाटक (Karnataka) के दक्षिण कन्नड़ जिले में युवा भाजपा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या (Praveen Nettaru murder Case) के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. बोम्मई सरकार ने भाजपा नेता की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने का फैसला लिया है. अब इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए करेगी. प्रवीण नेट्टारू की मंगलवार रात को कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी.

भाजपा नेता की हत्या के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया था. हत्या को लेकर कार्यकर्ता अपनी ही राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे थे. अब इस मामले को एनआईए को सौंप दिया गया है.

Karnataka government has decided to hand over Praveen’s (BJP Yuva Morcha worker Praveen Nettaru) murder case to NIA: CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/CClsoFxjLo

