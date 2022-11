Delhi News: हनु आर्यन गांव की महिलाओं ने की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात, करीब से जानेंगी भारत की संस्कृति

नई दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को लद्दाख की सिंधु घाटी के हनु-आर्यन गांव की महिलाओं से मुलाकात की. महिलाओं का यह समूह राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा पर है. यह यात्रा भारतीय सेना की 191 फील्ड रेजीमेंट द्वारा आयोजित की गई है. इसमें हनु आर्यन गांव की 25 महिलाएं शामिल हैं.

Delhi | President Droupadi Murmu met a group of women from the Hanu-Aryan village of the Indus valley of Ladakh today. The women are on a National Integration Tour organised by the Indian Army.

(Source: Rashtrapati Bhawan) pic.twitter.com/LQnkwMGdP9

— ANI (@ANI) November 25, 2022