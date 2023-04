133rd Ambedkar Jayanti: अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर लिखा- शत-शत नमन, जय भीम!, देखें वीडियो

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में ‘अंबेडकर जयंती’ के अवसर पर संसद भवन के लॉन में डॉ. बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने भी माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की. लॉन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व अन्य नेता भी शामिल हुए. पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक खूबसूरत वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘समाज के वंचित और शोषित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबासाहेब को उनकी जयंती पर शत-शत नमन. जय भीम!’

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दलित आइकन और संविधान के जनक डॉ. बीआर अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी. मुर्मू ने ट्विटर पर लिखा, ‘मैं संविधान के निर्माता, बाबासाहेब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं.’ ज्ञान के प्रतीक और विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉ. अम्बेडकर ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, एक शिक्षाविद्, कानूनी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में निरंतर संघर्ष किया और ज्ञान की अलख जगाई. समाज के वंचित समुदाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए उनका मूल मंत्र- ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो’ हमेशा उपयोगी रहेगा. उन्होंने कहा, ‘आइए इस अवसर पर, हम डॉ. अंबेडकर के आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प लें और एक समतामूलक और समृद्ध राष्ट्र और समाज बनाने के लिए आगे बढ़ते रहें.’

#WATCH | PM Narendra Modi pays tribute to Dr BR Ambedkar on the occasion of #AmbedkarJayanti in Delhi pic.twitter.com/fAxfXhPu19

— ANI (@ANI) April 14, 2023