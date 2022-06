राष्ट्रपति चुनाव: विपक्षी दलों की बैठक खत्म, साझा उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर बनी सहमति

नई दिल्ली: राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election) को लेकर नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक खत्म हो गई है. इस मीटिंग में विपक्षी नेताओं ने आगामी राष्ट्रपति चुनावों में एक आम उम्मीदवार को मैदान में उतारने का संकल्प लिया.

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा कि, विपक्षी नेताओं ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एक आम उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है. एक उम्मीदवार जो वास्तव में संविधान के संरक्षक के रूप में काम कर सकता है और मोदी सरकार को भारतीय लोकतंत्र और भारत के सामाजिक ताने-बाने को और नुकसान पहुंचाने से रोक सकता है.

शरद पवार, पी सी चाको, आरजेडी सांसद मनोज झा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, एचडी देवेगौड़ा, कुमारस्वामी, टी आर बालू, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और रणदीप सुरजेवाला समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए. हालांकि आम आदमी पार्टी और टीआरएस ने इस बैठक से दूरी बना ली.

इससे पहले ममता बनर्जी ने 22 विपक्षी दलों को पत्र लिखकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी और राष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता दिखाने का आह्वान किया था. ममता बनर्जी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति पद के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार के नाम सहमति जताई थी लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया.

#WATCH Opposition leaders’ meeting called by TMC leader & West Bengal CM Mamata Banerjee ahead of Presidential poll, underway at Constitution Club of India in Delhi pic.twitter.com/BJjzUaIbig

— ANI (@ANI) June 15, 2022