राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत, राहुल गांधी समेत इन विपक्षी नेताओं ने दी बधाई, जानें क्या कहा?

नई दिल्ली: राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने चुनाव जीत लिया है. निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद वे देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी. राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को हुए मतदान की मतगणना (President Election 2022) आज हुई और द्रौपदी मुर्मू को कुल 5 लाख 77 हजार 777 मूल्य के वोट मिले. चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी.

यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई. हर भारतीय यह उम्मीद करता है कि द्रौपदी मुर्मू बिना किसी भय के और बिना पक्षपात के संविधान के संरक्षक के तौर पर कार्य करेंगी.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देश के अगले राष्ट्रपति चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी. कांग्रेस नेता ने ट्वीट करके कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं.

Congratulations and best wishes to Smt. Droupadi Murmu ji on being elected as the 15th President of India.

टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी. उन्होंने अपने बधाई संदेश में लिखा कि मैं निर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई देना चाहती हूं. पूरा देश उन्हें हमारे संविधान के आदर्शों की रक्षा करने और हमारे लोकतंत्र के संरक्षक के तौर पर उन्हें देखेगा. खासकर तब जब देश में इतने सारे मतभेद हों.

I would like to congratulate Hon’ble Presidential Elect Smt Draupadi Murmu.

The country will sincerely look up to you as the Head of State to protect the ideals of our Constitution & be the custodian of our democracy, especially when nation is plagued with so many dissensions.

