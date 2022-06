Presidential Elections Nomination LIVE: NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज दाखिल करेंगी अपना नामांकन

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू की उम्मीदवारी की देश भर में और समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना की जा रही है.उन्होंने ट्विटर पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं. मोदी ने कहा, ‘द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की. राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी की देश भर में और समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना की जा रही है. जमीनी समस्याओं के प्रति उनकी समझ और भारत के विकास को लेकर उनकी दृष्टि उत्कृष्ट है.’

Met Smt. Droupadi Murmu Ji. Her Presidential nomination has been appreciated across India by all sections of society. Her understanding of grassroots problems and vision for India’s development is outstanding. pic.twitter.com/4WB2LO6pu9

— Narendra Modi (@narendramodi) June 23, 2022