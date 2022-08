प्रधानमंत्री मोदी ने दी कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई, देशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की

नई दिल्लीः कृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी आज देश-दुनिया में मनाई जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘भक्ति और उल्लास का यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाए.’ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति एम. अब्दुल हमीद ने भी जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू समुदाय को बधाई दी है. वहीं, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार ऋषि सुनक भी कृष्ण मंदिर में दर्शन-पूजन करने पहुंचे.

जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को देश के हिंदू समुदाय से खुद को अल्पसंख्यक नहीं मानने का आग्रह करते हुए कहा कि बांग्लादेश में सभी लोगों को उनके धर्म के बावजूद समान अधिकार प्राप्त होंगे. उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग समान अधिकारों के साथ रहें. आप इस देश के लोग हैं. यहां आपको समान अधिकार हैं. आपके पास भी वही अधिकार हैं जो मेरे पास हैं. हम भी आपको उसी तरह देखना चाहते हैं. कृपया खुद को कमजोर मत समझें. आप इस देश में जन्म लेते हैं, आप इस देश के नागरिक हैं.’

Prime Minister Narendra Modi extends greetings to all the countrymen on the occasion of Janmashtami.

“May this festival of devotion and gaiety bring happiness, prosperity, and good fortune in everyone’s life,” PM Modi tweets pic.twitter.com/xQ42JYPKNK

