मोदी आज करेंगे जर्मनी के चांसलर से मुलाकात, यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम ने कही ये बात

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं. सोमवार को प्रधानमंत्री बर्लिंन में होंगे, उसके बाद 3 और 4 मई को कोपेनहेगन में रहेंगे फिर वापस लौटते समय कुछ देर के लिए पेरिस में रुकेंगे. साल 2022 में पीएम मोदी का यह पहला विदेश दौरा है. यह यात्रा उस वक्त हो रही है जब रूस-यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और इस घटनाक्रम के कारण भारत समेत पूरी दुनिया में कूटनीतिक हलचलें तेज हैं. जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने कहा, ‘यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. भारत अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को और मजबूत करेगा.’

अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के फिर से चुने जाने के बाद नए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, नॉर्डिक देशों और फ्रांस सरकार के साथ उनके जुड़ाव से विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा. प्रधानमंत्री यह भी कहा है, ‘मैं अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं, जो भारत की शांति और समृद्धि की तलाश में महत्वपूर्ण साथी हैं’. वहीं विदेश सचिव वनिय क्वात्रा ने अपना पद संभालने के फौरन बाद मीडिया से कहा कि हांलाकि यात्रा के दौरान यूक्रेन संकट पर भी बात होगी, मगर मुख्य तौर पर बात व्यापार, ऊर्जा और हरित विकास जैसे क्षेत्रों पर होगी.

In the coming days, I will be visiting Germany, Denmark and France for important bilateral and multilateral engagements.

The first leg of the visit will be in Germany, where I will meet Chancellor @OlafScholz and co-chair the 6th India-Germany Inter-Governmental Consultations.

