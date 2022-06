अहमदाबाद. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार को अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के मुख्यालय का उद्घाटन किया. इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे. जानकारी के मुताबिक, इन-स्पेस एक नोडल एजेंसी होगी, जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर-सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं के विभाग के उपयोग की अनुमति देगी. इसका उद्देश्‍य अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा निजी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने IN-SPACe के मुख्यालय का निरीक्षण भी किया. इस संबंध में प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि मैं कल, 10 जून को गुजरात का दौरा करूंगा. मुझे नवसारी और अहमदाबाद में कार्यक्रमों की प्रतीक्षा है. गुजरात पहुंचने पर मैं गुजरात गौरव अभियान में शामिल होऊंगा. विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण होगा, उनमें से कई पानी की आपूर्ति से जुड़े हुए हैं.

Gujarat | Prime Minister Narendra Modi inaugurates the headquarters of the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) in Ahmedabad. pic.twitter.com/n4V58CKA0X

— ANI (@ANI) June 10, 2022