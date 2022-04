Good Friday 2022: गुड फ्राइडे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसा मसीह के बलिदान और आदर्शों को किया याद

नई दिल्ली. आज गुड फ्राइडे हैं. इस दिन को ईसा मसीह के बलिदान (Sacrifices of Jesus Christ) को याद किया जाता है. ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह बेहद पवित्र दिन है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने ईसा मसीह के आदर्शों को याद किया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘आज गुड फ्राइडे के दिन हम ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद करते हैं. सेवा और भाईचारे के उनके आदर्श कई लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं.’

यह ईस्टर से पहले का शुक्रवार है और ईसा मसीह के अनुयायियों के लिए दुख का दिन है. इसलिए गुड फ्राइडे को, ब्लैक फ्राइडे, होली फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे कहा जाता है. चूंकि ईस्टर की कोई निश्चित तारीख नहीं होती है, लिहाजा हर साल गुड फ्राइडे की तिथि भी बदलती रहती है. इसकी गणना मून कैलेंडर के हिसाब से की जाती है. इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थना होती है. अहले सुबह ही लोग प्रार्थना में शामिल होने के लिए चर्च पहुंच जाते हैं. प्रार्थना के दौरान ईसा मसीह के उपदेशों को पढ़ा जाता है और इन पर अमल करने की लोग कोशिश करते हैं.

We remember the courage and sacrifices of Jesus Christ today on Good Friday. His ideals of service and brotherhood are the guiding light for several people.

