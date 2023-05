जी-7 समिट के पहले दिन क्या-क्या हुआ? पीएम मोदी ने Video शेयर कर बताया सबकुछ

हिरोशिमा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में शिरकत की. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सात सबसे अमीर लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मुलाकात की. इसके साथ ही वह क्वाड देशों की बैठक में भी शामिल हुए.

अपनी हिरोशिमा यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने क्या-क्या किया, इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. हिरोशिमा पहुंचने पर वहां भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया. इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि शांति और सद्भाव को लेकर उनके आदर्श दुनियाभर में प्रतिध्वनित होते हैं और लाखों लोगों को ताकत देते हैं.

Here are highlights from the day’s proceedings at the Hiroshima G-7 Summit. pic.twitter.com/HZaAjzAFeD

— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2023