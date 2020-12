Live: अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति, PM ने 'सदैव अटल' पर दी श्रद्धांजलि

दिल्ली: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की

Delhi: President Ram Nath Kovind pays tribute to former PM Atal Bihari Vajpayee at ‘Sadaiv Atal’ on his 96th birth anniversary pic.twitter.com/07Gn4HlbqQ