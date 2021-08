Olympics खिलाड़ियों के साथ PM Modi ने की 'चाय पर चर्चा', यूट्यूब पर अपलोड किया खास वीडियो

नई दिल्ली. टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) से लौटे भारतीय ओलंपिक दल से मुलाकात करने के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट से एक खास वीडियो अपलोड किया गया. इसमें पीएम मोदी, ओलंपिक दल के साथ अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करते दिख रहे हैं. इस बाबत एक ट्वीट में पीएम ने कहा- ‘आइसक्रीम और चूरमा खाने से लेकर अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस पर चर्चा करने तक, प्रेरक किस्सों से लेकर हल्के-फुल्के पलों तक…देखिए क्या हुआ जब मुझे टोक्यो गए ओलंपिक दल की मेजबानी करने का अवसर मिला.’ इससे पहले पीएम ने सोमवार को टोक्यो ओलंपिक से लौटे भारतीय खिलाड़ियों से अगले साल 76वें स्वतंत्रता दिवस तक 75 स्कूलों का दौरा करने और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के साथ ही स्कूली बच्चों के साथ खेल खेलने का आग्रह किया.

प्रधानमंत्री ने ओलंपिक खिलाड़ियों को सोमवार सुबह नास्ते पर बुलाया था. उनसे संवाद के दौरान उन्होंने यह अपील की और बताया कि देश आजादी के 75वें साल में प्रवेश करने के उपलक्ष्य पर अमृत महोत्सव मना रहा है. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, भारतीय खिलाड़ियों ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को अपने खेलों से जुड़े सामान उपहार स्वरूप भेंट किए. स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने प्रधानमंत्री को एक भाला भेंट किया, वहीं कांस्य पदक विजेता पी वी सिंधू ने अपना बैडमिंटन रैकेट उन्हें सौंपा. महिला व पुरूष हॉकी दल के सदस्यों ने खिलाड़ियों की हस्ताक्षरित हॉकी स्टिक प्रधानमंत्री को भेंट की.

From having ice-creams and Churma to discussing good health and fitness, from inspiring anecdotes to lighter moments…watch what happened when I had the opportunity to host India’s #Tokyo2020 contingent at 7, LKM. The programme begins at 9 AM. pic.twitter.com/u5trUef4kS

— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2021