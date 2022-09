बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की चार दिवसीय यात्रा पर, पीएम मोदी से रक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर करेंगी चर्चा

नई दिल्ली. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों को और अधिक विस्तार देने के लिए चार दिवसीय यात्रा पर सोमवार को यहां पहुंचीं. हसीना मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत करेंगी, जिसके बाद दोनों पक्ष रक्षा, व्यापार और नदी-जल बंटवारे के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों की रूपरेखा पेश कर सकते हैं. नई दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की अगवानी की.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, ‘‘बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली आगमन पर रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करेगी.’’

Bangladesh PM Sheikh Hasina is warmly welcomed by MoS Railways and Textiles @DarshanaJardosh on her arrival in New Delhi for a State Visit.

The visit will further strengthen the multifaceted relationship between the two countries. pic.twitter.com/2VRIC7NI7V

