प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा: विस्तार से जाने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बारे में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज से 3 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. अपने दौरे में वे गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद के कार्यक्रमों में शामिल होंगे. अपने गुजरात दौरे के बारे में रविवार को उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा. ‘कार्यक्रम के दौरान कई क्षेत्रों को कवर किया जाएगा और यह लोगों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ (Ease of Living) को बढ़ावा देने वाला होगा. इंडिया टूडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम के इस दौरे के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के महानिदेशक डॉ. टेट्रोस घेब्रेयसस (Dr Tedros Ghebreyesus) भी मौजूद रहेंगे.

डब्लूएचओ के महानिदेशक आज राजकोट पहुंचेंगे और मंगलवार को प्रधानमंत्री के साथ जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जीसीटीएम) की आधारशिला रखेंगे. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि यह सेंटर वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक दवाओं के उपयोग के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा. वहीं मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार (Mauritian Prime Minister Pravind Kumar Jugnauth) भी आज राजकोट पहुंच रहे हैं, जहां उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्वागत किया जाएगा.

बनासकांठा में डेयरी कॉम्प्लेक्स

प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि बनासकांठा में मंगलवार को बनास डेयरी परिसर में कार्यक्रम होगा. एक नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया जाएगा. पीएम ने कहा, “ये दोनों परियोजनाएं स्थानीय किसानों को सशक्त बनाएंगी और कृषि-डेयरी क्षेत्र में मूल्यवर्धन में योगदान देंगी.”

बनासकांठा जिले में, पीएम मोदी 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित एक नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और आलू प्रसंस्करण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन को भी समर्पित करेंगे, जो किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है. प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा, “उम्मीद है कि रेडियो स्टेशन लगभग 1700 गांवों के 5 लाख से अधिक किसानों से जुड़ेगा.”

It is a matter of great pride for every Indian that on the afternoon of the 19th, the foundation stone of the @WHO Global Centre for Traditional Medicine will be laid. This Centre will add strength to the efforts of using traditional forms of medicine to further global wellness.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 17, 2022