सीमा पात्रा मामले में प्रियंका चतुर्वेदी का BJP की महिला मंत्रियों पर निशाना, बोलीं- उनकी चुप्पी है शर्मनाक

नई दिल्लीः शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मंगलवार को झारखंड में सीमा पात्रा के खिलाफ अपनी 29 वर्षीय आदिवासी घरेलू सहायिका (Domestic Help from Tribal Community) को प्रताड़ित करने के आरोप सामने आने के बाद, भाजपा और केंद्रीय कैबिनेट में शामिल सभी महिला मंत्रियों से माफी की मांग की है. दिव्यांग महिला सुनीता द्वारा अपनी आपबीती सुनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया. वीडियो में, महिला को यह बताते हुए देखा गया कि कैसे भाजपा नेत्री सीमा पात्रा ने उसे कई दिनों तक भूखा रखा, अपमानित किया और उसके साथ मारपीट की और कैद में रखा. सुनीता 8 साल से सीमा पात्रा की घरेलू सहायिका थी. इन आरोपों का संज्ञान लेते हुए भाजपा ने सीमा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. झारखंड पुलिस ने सीमा को अरेस्ट कर लिया है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, ‘आदिवासी बेटी सुनीता से न केवल उस अमानवीय भाजपा नेत्री, बल्कि भाजपा के सभी कर्ता-धर्ताओं को भी माफी मांगने की जरूरत है. इससे भी अधिक, वे महिला कैबिनेट मंत्री जो भारत के राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द का प्रयोग करने पर संसद में चिल्ला रही थीं और माफी की मांग कर रही थीं, अब उन सभी का इस मामले में चुप्पी साध लेना शर्मनाक है.’ रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने मीडिया को बताया कि दिव्यांग महिला सुनीता को रांची के पॉश अशोक नगर इलाके में स्थित सीमा पात्रा के आवास पर 8 साल तक बंदी बनाकर रखा गया था. एक सरकारी कर्मचारी की गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने पिछले सप्ताह सुनीता को पात्रा के घर से छुड़ाया और मंगलवार को मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराया.

Tribal daughter, Sunita needs an apology not just from that inhuman BJP leader but also the rank&file of BJP. More so, those women cabinet ministers who were screaming in the parliament demanding apology for an incorrect word for President of India. Shameful silence from them now

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) August 30, 2022