प्रियंका-निक के पैरेंट्स बनने के बाद लोगों में 'सरोगेसी' को लेकर बढ़ी उत्सुकता, गूगल पर तलाश रहे जानकारी

लॉस एंजिलिस. बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और अमेरिकी सिंगर निक जोनस (Nick Jonas) पैरेंट्स बन गए हैं. कपल ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को यह खुशखबरी दी है. खास बात है कि सेलेब दंपति ने सरोगेसी (Surrogacy) के जरिए माता-पिता बनने का फैसला किया. अब स्टार कपल के पैरेंट्स बनन के बाद लोगों के बीच सरोगेसी को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं. गूगर सर्च के जरिए लोग सरोगेसी के बारे में जानने की कोशिश में लगे हुए हैं.

दंपत्ति ने बयान दिया कि उन्हें इस बात की पुष्टि करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उनके घर में ‘सरोगेट’ (अपनी कोख में दूसरे के बच्चों को पालने वाली महिला) के जरिए एक बच्चे का जन्म हुआ है. उन्होंने अपने बच्चे के नाम या लिंग का खुलासा नहीं किया और अनुरोध किया कि ‘इस विशेष समय पर उनकी निजता’ का ख्याल रखा जाए. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब सेलेब्स ने सरोगेसी का रास्ता अपनाया हो. इनमें शाहरुख खान और गौरी खान, आमिर खान और किरण राव, करण जौहर, तुषार कपूर, शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा जैसे कई सेलेब्स का नाम शामिल हैं.

ट्रैंड्स बताते हैं कि लोग गूगल पर सरोगेसी का मतलब, यह कैसे काम करती है और हिंदी, बंगाली और तेलुगु जैसी भाषाओं में इसका मतलब क्या होता है, जैसी बातें तलाश रहे हैं. बीते कुछ घंटों में सरोगेसी से जुड़ी जानकारी तलाश करने में लोगों का रुझान बढ़ा नजर आ रहा है. साथ ही लोग बच्चों के जन्म लेने, गोद लेने जैसे टॉपिक्स भी सर्च कर रहे हैं. इनके अलावा ‘फर्टिलिटी’ और ‘टेस्ट ट्यूब’ जैसे टॉपिक्स भी चर्चा में बने हुए हैं.

गूगल पर ‘Surrogacy meaning in Telugu’, ‘how does Surrogacy work’, ‘what is Surrogacy in Hindi’, ‘Surrogacy meaning in Bengali’, ‘what happens in Surrogacy’ जैसी टॉपिक्स सर्च किए जा रहे हैं.

क्या होती है सरोगेसी

सरोगेसी माता-पिता बनने की एक प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी दंपति या व्यक्ति के लिए एक महिला बच्चे को अपने गर्भ में रखती है. आमतौर पर यह प्रक्रिया कानूनी समझौते के तहत की जाती है. बच्चे का जन्म होने के बाद प्रेग्नेंट हुई महिला बच्चे को उस दंपति या व्यक्ति को दे देती है, जिसके साथ यह कानूनी समझौता किया गया है.

