गाेवा में प्रियंका गांधी के आदिवासी महिलाओं संग नृत्य पर विवाद, बीजेपी ने साधा निशाना

नई दिल्ली. हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्यकर्मियों के निधन के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है. दिल्ली छावनी में स्थित बरार स्क्वायर अंत्येष्टि स्थल पर शुक्रवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया. इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का डांस करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया, जिसे लेकर भाजपा के आईटी प्रभारी अमित मालवीय ने उनपर निशाना साधा है.

उन्होंने प्रियंका गांधी का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, “जब 26/11 हुआ, तब सुबह तक राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे. भाई की तरह, प्रियंका वाड्रा भी गोवा में नाच रही हैं, जबकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और पूरा देश शोक में डूबा हुआ है. क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है?”

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने भी प्रियंका गांधी पर हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट किया, “राष्ट्रीय क्षति पर जब पूरा देश ग़मज़दा हो, दुखी हो, रो रहा हो, तभी गोवा से आ रही जश्न की ये तस्वीरें दिल को कचोटती हैं, देश और वीर सेना के लिए आपकी भावनाओं पर शक पैदा करती हैं!!”

— Amit Malviya (@amitmalviya) December 10, 2021