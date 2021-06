VIDEO: प्रियंका गांधी ने बेटी के जन्मदिन पर शेयर किया ये स्पेशल थ्रोबैक वीडियो

View this post on Instagram











कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Congress Leader Priyanka Gandhi) ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी मिराया वाड्रा (Miraya Vadra Video) के जन्मदिन के मौके पर एक पुराना वीडियो शेयर किया है. ये थ्रोबैक वीडियो मिराया के जन्म के समय का लग रहा है. प्रियंका गांधी ने अपनी बेटी को खास अंदाज में विश करते हुए ये अनसीन वीडियो शेयर किया है. प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की बेटी मिराया आज अपना 19वां जन्मदिन मना रही हैं.वीडियो अस्पताल का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो मिराया के जन्म के तुरंत बाद का है. इसमें नन्हीं मिराया बेड पर लेटी हैं और उनकी एक तरफ तो उनकी मां हैं और दूसरी तरफ भाई रेहान है. वीडियो में प्रियंका को रेहान से बात करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो के साथ प्रियंका ने मिराया की एक तस्वीर भी साझा की है.वीडियो में प्रियंका ने वो लिखा है जो कि लगभग हर मां महसूस करती है. उन्होंने लिखा है, Why do they grow up so fast? यानी कि वे इतनी तेजी से क्यों बड़े हो जाते हैं. प्रियंका के इस इमोशनल से पोस्ट को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.वहीं प्रियंका के बेटे और मिराया के भाई रेहान ने भी उनके जन्मदिन पर खास पोस्ट करके अपनी बहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. रेहान ने मिराया के साथ अपनी फोटो शेयर करके लिखा हैक, "हैप्पी बर्थडे मिनी! हमेशा समुद्र की तरह आजाद रहो, मेरा सारा प्यार हमेशा.”