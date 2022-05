Jammu Kashmir: प्रो. नीलोफर खान कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त, 3 साल का होगा कार्यकाल

नई दिल्ली: प्रोफेसर नीफोफर खान (Professor Nilofar Khan) को कश्मीर विश्वविद्यालय (Kashmir University) का नया कुलपति नियुक्त किया है. गृह विज्ञान विभाग की प्रोफेसर नीलोफर खान की नियुक्त की घोषणा (New Vice Chancellor of Kashmir University) उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने गुरुवार को की. उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर और जम्मू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969 की धारा 12 के तहत मुझे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं मनोज सिन्हा चांसलर, कश्मीर विश्वविद्यालय प्रोफेसल निलोफर खान को कश्मीर विश्विद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त करता हूं.

उपराज्य ने कहा कि उनकी नियुक्त विश्वविद्यालय में 3 साल की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी. बता दें कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहली बार किसी महिला को वाइस चांसलर बनाया गया है. नीलोफर खान इस समय गृह विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं.

