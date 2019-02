Puducherry: CM V Narayanaswamy continues to protest in front of Raj Nivas against Governor Kiran Bedi. He wants the Central govt to recall Governor Kiran Bedi & the helmet enforcement rule by DGP be taken up in a phased manner in the state. pic.twitter.com/KyxGy7wgkp

— ANI (@ANI) 13 February 2019

Loading...



Letter to HCM:

He could have asked to meet instead of sitting on a dharna.He writes a letter and demands a reply by resorting to a blockade of RajNivas.Totally avoidable, causing huge inconvenience to general public. pic.twitter.com/ZHdycWZWyq

— Kiran Bedi (@thekiranbedi) February 13, 2019



On behalf of Govt, 39 pending issues have been raised & sent to @LGov_Puducherry to reslove issues immediately since its responding to people of UT & its development. No response till now. So myself, Hon. Mins , MLAs sit on dharna in front of #RajNivas for people of #Puducherry pic.twitter.com/76aSw5ygBb

— V.Narayanasamy (@VNarayanasami) February 13, 2019



Sad to see when a CM sends a letter to Lt Governor & within a week demands a reply by force of a ‘Dharna’/ blockade of RajNivas.

Also makes unfounded allegations,misleading people in Puducherry.He openly dares violation of MV Act on wearing of helmets to prevent fatal accidents.

— Kiran Bedi (@thekiranbedi) February 13, 2019

पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ सीएम नारायणसामी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य धरना दे रहे हैं. सीएम का आरोप है कि विभिन्न मामलों पर उनकी स्वीकृति के लिए भेजी गईं फाइलों को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया. उनके इसी नकारात्मक रुख के विरोध में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री काली कमीज में राज निवास के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे हैं.मुख्यमंत्री की मांग है कि मुफ्त चावल बांटने की योजना सहित 39 सरकारी प्रस्तावों को उपराज्यपाल मंजूरी दें. वहीं, उपराज्यपाल ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जाहिर की है.यह भी पढ़ें: विवाद के बाद किरण बेदी ने वापस लिया गरीबों को मुफ्त चावल नहीं देने का फरमान बताया जा रहा है कि इस धरने की वजह से उपराज्यपाल किरण बेदी राजनिवास से बाहर नहीं निकल पा रही हैं. उन्होंने इस बारे में सीएम नारायणसामी को एक चिट्ठी लिखी है., जिसे ट्विटर पर शेयर भी किया है.किरण बेदी ने लिखा- 'आपको धरने पर बैठने के बजाय मिलना चाहिए था. आप एक पत्र लिखते और राजनिवास की नाकाबंदी से पहले मेरे जवाब का इंतजार करते. इस नाकेबंदी के कारण आम जनता को भारी असुविधा हो रही है.'उपराज्यपाल की इस चिट्ठी के बाद भी सीएम नारायणसामी और उनके मंत्रियों ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि जब तक पेंडिंग फाइलें रिलीज नहीं की जाती, ये धरना जारी रहेगा.वहीं, किरण बेदी ने कहा, 'जब सीएम उपराज्यपाल को पत्र भेजते हैं और एक सप्ताह के भीतर राजनिवास के बाहर धरना/ नाकाबंदी के बल पर जवाब मांगते हैं, तो दुःख होता है.' उन्होंने पुडुचेरी में लोगों को गुमराह करने के सीएम के आरोप को निराधार बताया.