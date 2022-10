कोयंबटूर (तमिलनाडु). पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन (Dr Tamilisai Soundararajan) ने बृहस्पतिवार को उन लोगों का साथ देकर विवाद खड़ा कर दिया जो विभिन्न हिंदू सांस्कृतिक पहचान खासकर मंदिरों की पहचान को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं.

सम्राट राजा राज चोल के बारे में फिल्म निर्देशक वेत्रिमारन द्वारा की गई टिप्पणी और अभिनेता कमल हासन द्वारा दिए गए समर्थन पर एक सवाल के जवाब में सुंदरराजन ने पत्रकारों से कहा कि उनका पालन-पोषण राजा चोल के शासनकाल के दौरान निर्मित तंजावुर में विशाल बृहदेश्वर मंदिर के आस पास वाले क्षेत्र में हुआ था.

Highlighted the significance of Indian Culture & Tradition, no other culture has got this much values & belief system.https://t.co/GVoNgwhKxh.@PMOIndia @HMOIndia @MinOfCultureGoI @pibchennai @DDPodhigaiTV @PIB_India @EduMinOfIndia @dpradhanbjp @airnews_puduvai @ANI pic.twitter.com/yJpUHa3Jhv

— Dr Tamilisai Soundararajan (@DrTamilisaiGuv) October 6, 2022