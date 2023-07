पुणे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के अनुसार पुणे (Pune) के तालेगांव दाभाड़े इलाके में स्‍कूल प्रिंसिपल पर हिंदू कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और उनकी शर्ट फाड़ दी. डीवाई पाटिल हाई स्कूल के प्रिंसिपल अलेक्जेंडर कोट्स पर आरोप है कि उन्‍होंने स्‍कूली बच्‍चों को ईसाई प्रार्थनाएं करने, उनमें भाग लेने और पढ़ने पर मजबूर किया था. अलेक्जेंडर कोट्स पर आरोप है कि उन्‍होंने लड़कियों के वॉशरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे.

इस को लेकर कुछ अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई थी तो कुछ ने हिंदू कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया था. प्रिंसिपल की शिकायत पुलिस से भी की गई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ माता-पिता ने डीवाई पाटिल हाई स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत की है, इस पर जांच हो रही है. स्‍थानीय खबरों के अनुसार बच्‍चों के माता-पिता की शिकायत है कि बच्‍चों को ईसाई प्रार्थनाओं में शामिल होने और उन्‍हें पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था.

Alexzender principal of D Y patil school beaten badly by bajrang people for conducting Christian prayer in school in Talegaon Ambi morning prayer our father which art in heaven was conducted every morning in d y patil English medium school pic.twitter.com/OikmvKOeo8

