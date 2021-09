म्यूजिक सुनते ही थिरकने लगे सीएम चरणजीत चन्नी, स्टेज पर किया दमदार 'भांगड़ा', देखें VIDEO

चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) सत्ता संभालते ही सुर्खियों में आ गए हैं. सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक कार्यक्रम में भांगड़ा डांस किया, जो सुर्खियां बटोर रहा है. बताया जा रहा है कि बुधवार को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कपूरथला में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे इस दौरान भांगड़ा की प्रस्तुति हुई. स्टेज पर कलाकारों को भांगड़ा करते देख सीएम चन्नी खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर पहुंचकर डांसर्स के साथ कदम से कदम मिलाने लगे. न्यूज एजेंसी ANI ने सीएम चन्नी का डांस करते हुए वीडियो शेयर किया है.

इस वीडियो में चन्नी को स्टेज पर डांसर्स के साथ भांगड़ा के स्टेप करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में सीएम चन्नी डांसर्स के साथ मदमस्त अंदाज में डांस करते हुए देखे जा सकते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चन्नी खुशी से भांगड़ा कर रहे हैं. खास बात ये है कि चन्नी तब तक डांस करते हुए नजर आए जब तक कि म्यूजिक बंद नहीं हो गया. डांस खत्म होने के बाद चन्नी ने स्टेज पर मौजूद सभी कलाकारों को गले लगाकर उनका धन्यवाद दिया.

देखिए ये VIDEO…

#WATCH | Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi breaks into Bhangra at an event in Kapurthala.

(Source: Information Public Relations Punjab) pic.twitter.com/4xg7iDKorW

— ANI (@ANI) September 23, 2021