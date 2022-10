Video: पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुजरात पहुंचकर किया गरबा डांस, नवरात्रि उत्सव में खूब जमाया रंग

राजकोट. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार रात गुजरात में नवरात्रि उत्सव में शामिल हुए. इस आयोजन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री राजकोट में एक सार्वजनिक समारोह में गरबा की धुन के साथ थिरकते देखे जा रहे हैं. इस दौरान कुछ दर्शकों ने भांगड़ा के लिए भी आग्रह किया. वीडियो के दूसरे भाग में वह भांगड़ा कर खुशी-खुशी संतुष्ट करते देखे जा सकते हैं. भगवंत मान के नवरात्रि उत्सव में किए गरबा डांस और भांगड़ा स्टेप्स की झलक की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.

नवरात्रि वार्षिक हिंदू त्योहार है, जिसमें देवी दुर्गा की नौ रूपों की पूजा की जाती है. गरबा गुजरात की पहचान से जुड़ा नृत्य रूप है. ठीक वैसे ही जैसे भांगड़ा आमतौर पर पंजाब से जुड़ा होता है.

इससे पहले शनिवार को एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आप के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को वडोदरा में एक अन्य सार्वजनिक समारोह में अन्य लोगों के साथ गरबा करते हुए देखा जा सकता है.

इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित आप के कई शीर्ष नेताओं ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. चुनाव में बड़े पैमाने पर सामाजिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं.

CM @BhagwantMann tried some hand on garba at Rajkot. Confluence of Gujarati and Punjabi culture, mixture of Garba and Bhangda! 🔥🔥 pic.twitter.com/TGb3ibWjNj

— Dr Safin 🇮🇳 (@HasanSafin) October 1, 2022