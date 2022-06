पंजाबः 'अग्निपथ' का विरोध कर रहे युवक के लिए CM ने रुकवाया काफिला, कही ये बात; देखें Video

चंडीगढ़. सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे एक शख्स से बात करने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपना काफिला रुकवा लिया. सीएम मान संगरूर उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान ये वाकया हुआ. सीएम की गाड़ी रुकते ही वह युवक उनके पास पहुंच गया. सीएम ने उससे हाथ मिलाया तो युवक ने अग्निपथ योजना का विरोध किया. इस पर भगवंत मान ने कहा कि अगर सांसद इस योजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात करेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करूंगा. इस पूरी घटना का वीडियो आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा कि अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे एक युवक की बात सुनने के लिए पंजाब के सीएम ने संगरूर उपचुनाव के दौरान अपना रोडशो रुकवा दिया. इसी वजह से पंजाब सीएम भगवंत मान को प्यार करता है.

वीडियो में सीएम भगवंत मान अपनी सफेद एसयूवी पर खड़े होकर उपचुनाव के लिए रोड शो करते नजर आते हैं. उसी दौरान एक युवक आवाज लगाता है. इस पर सीएम का काफिला रुक जाता है. वह युवक दौड़कर सीएम के पास पहुंचता है. सीएम उससे हाथ मिलाते हैं. युवक कहता है कि सभी नेताओं को अग्निपथ को लागू करने से पहले मुलाकात करनी चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए थी. इस पर सीएम भगवंत मान उस युवक का हाथ थामे हुए कहते हैं कि अगर सांसद इस पर विचार के लिए मिलेंगे तो मैं खुद वहां जाऊंगा.

The reason why Punjab loves @BhagwantMann ❤️

Punjab CM STOPPED his roadshow for #SangrurBypoll to listen to a youth protesting against #AgnipathScheme pic.twitter.com/PVXiTU0MYI

— AAP (@AamAadmiParty) June 19, 2022