सुनील जाखड़ से मिले पंजाब कांग्रेस के कई नेता, भाजपा में शामिल होने की तैयारी

(एस. सिंह)

चंडीगढ़. पंजाब कांग्रेस की हालत गुजरात कांग्रेस की तरह हो चली है, जहां बीते पांच साल में एक दर्जन से ज्यादा विधायकों सहित पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं. बीते शुक्रवार को कहा जा रहा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उनका जाना तो तय ही है, साथ में कई बड़े नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो नेता अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं, उनमें बलबीर सिद्धू, गुरप्रीत कांगड़ और श्याम सुंदर अरोड़ा भी शामिल हैं. इन नेताओं की हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ एक अहम बैठक हुई है.

पहले यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को नकार दिया है, जबकि पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने भाजपा में जाने से पहले अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस वाला अपना प्रोफाइल हटा दिया है. इसलिए उनका भाजपा में शामिल होना सुनिश्चित हो चुका है. इसके अलावा कांग्रेस नेता केवल सिंह ढिल्लों ने भी भाजपा में जाने के लिए कमर कस ली है.

#WATCH | Chandigarh: Congress leaders Raj Kumar Verka, Sunder Sham Arora, Gurpreet Singh Kangar and Balbir Sidhu seen with BJP leaders Sunil Jakhar and Manjinder Singh Sirsa. They are reportedly joining BJP today. pic.twitter.com/Gtduowg7Y2

— ANI (@ANI) June 4, 2022