पंजाब कांग्रेस में आपसी खींचतान जारी, अब पार्टी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की पद छोड़ने की पेशकश

चंडीगढ़. पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह (Infighting in the Punjab Congress) इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस हाईकमान (Congress high command) के पास पेश होने के बाद भी आरोपों और प्रत्यारोपों (Allegations and counter-allegations) का दौर जारी है. इसी बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ (Congress state president Sunil Jakhar) ने कहा है कि यदि मेरे अध्यक्ष पद छोड़ने से कांग्रेस मजबूत होती है तो हाईकमान को आज ही ऐसा कर देना चाहिए.



उन्होंने कहा कि वे पार्टी को मजबूत करने के प्रयास में रोड़ा नहीं बनना चाहते. जाखड़ ने कहा कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में संभावित बदलाव को लेकर 7 महीने पहले हाईकमान को अवगत करवा दिया था. उन्होंने कहा, 'हाईकमान को तीन मेंबर्स वाली कमेटी की रिपोर्ट पर जल्द फैसला दे देना चाहिए. इस फैसले से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है.' कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने यह भी कहा कि सरकार से नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को सम्मानजनक पद दिया जाना चाहिए.



विधायक व नेता बंद करें बयानबाजी: रावतपार्टी के विधायकों और अन्य नेताओं की बयानबाजी को लेकर प्रदेश प्रभारी हरीश रावत (Congress incharge Harish Rawat) ने एक बार फिर से पंजाब के कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी है कि वे एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद करें. उन्होंने कहा कि यदि कोई नेता अब बयानबाजी करने से बाज नहीं आता है तो हाईकमान उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा. रावत आगामी दो-तीन दिन में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress president Sonia Gandhi) से मुलाकात करेंगे. उधर दिल्ली स्थित पार्टी ऑफिस में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (CM Captain Amarinder Singh) के नजदीकी भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं.



अध्यक्ष पद पर के लिए इन नामों की चर्चा



एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीपीसीसी अध्यक्ष बदलने की अटकलों के बीच सांसद मनीष तिवारी, प्रताप सिंह बाजवा और अमृतसर से विधायक राजकुमार वेरका के नाम की चर्चा जोर पकड़ने लगी है. सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद में बदलाव होता है, तो अमृतसर से विधायक डॉ. राजकुमार वेरका को दलित चेहरे के रूप में यह पद सौंपा जा सकता है. नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष पद दिए जाने का कैप्टन अमरिंदर पहले ही विरोध कर चुके हैं, इसलिए उन्हे यह पद मिलने की संभावना कम है.